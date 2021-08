Europa-Park

Europa-Park past controlesysteem aan na klachten over discriminatie en privacyschending

Europa-Park ligt zwaar onder vuur op social media. Een nieuw controlesysteem in de hotels van Europa-Park valt absoluut niet in goede aarde. Hotelgasten kregen afgelopen week gekleurde bandjes die aangeven of een persoon negatief getest, gevaccineerd of hersteld is.



Op die manier kunnen medewerkers snel zien of bezoekers toegang mogen krijgen tot bijvoorbeeld de hotelrestaurants. Europa-Park was zich in eerste instantie van geen kwaad bewust. Op internet zorgde de coronamaatregel echter voor woedende reacties.

Dankzij de bandjes kunnen andere bezoekers namelijk ook precies zien wie wel en wie niet gevaccineerd is. Het zorgde voor een stortvloed aan klachten over discriminatie en privacyschending. De vergelijking met Jodensterren in de Tweede Wereldoorlog was snel gemaakt. Even was Europa-Park zelfs één van de meest besproken onderwerpen op Twitter in Duitsland.



Schandpaal

Na de massale kritiek is het controversiële systeem aangepast. Sinds donderdag hebben alle bandjes dezelfde kleuren. Een woordvoerster laat aan Duitse media weten dat het nooit de bedoeling was om mensen te stigmatiseren of aan de schandpaal te nagelen.



"We zochten gewoon naar de meest praktische oplossing", vertelt ze. "Ook dat hoort bij een crisis: als iets niet optimaal blijkt te werken, proberen we het zo snel mogelijk te veranderen of te verbeteren. Dus dat hebben we gedaan."