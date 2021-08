Walibi Holland

Lowlands wijst naar Walibi-kartbaan: 'Onze camping heeft ook een racecircuit'

De organisatoren van muziekfestival Lowlands sneren naar de Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Dat mega-evenement mag begin september wel doorgaan - inclusief een camping - terwijl meerdaagse festivals als Lowlands zijn afgelast. In een cynisch bericht op Instagram wordt gewezen naar de kartbaan van Walibi Holland.



Kennelijk kan een gigantisch evenement met vele tienduizenden bezoekers wel plaatsvinden als er een racebaan in de buurt ligt, zo is de gedachte. Daarop besloot Lowlands een luchtfoto te plaatsen van het Lowlands-terrein, dat pal naast Walibi Holland ligt. Het toeval wil dat op een steenworp afstand van het festivalterrein Walibi's kartbaan te vinden is.

"Onze Lowlands-camping heeft ook een racecircuit...", luidt de tekst bij de afbeelding, voorzien van hashtags als 'mettweematenmeten' en 'wijook'. Overigens is de kartbaan van Walibi sinds mei 2018 dicht vanwege een ongeluk. De attractie moet binnenkort gesloopt worden.



Unmute Us

Lowlands gaat in 2021 voor het tweede jaar op rij niet door. Het evenement stond eigenlijk op de planning voor komend weekend: vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 augustus. Ook andere festivals op het terrein, zoals Down The Rabbit Hole en Defqon.1, zijn geschrapt.



Op 21 augustus protesteert de entertainmentsector op verschillende plekken in het land tegen het kabinetsbeleid. Dat gebeurt onder de noemer Unmute Us.