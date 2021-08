Dolfinarium

Dierenactivisten stappen naar Reclame Code Commissie vanwege slogan Dolfinarium

Dierenrechtenorganisatie House of Animals dient een klacht in bij de Reclame Code Commissie vanwege de slogan van het Dolfiniarum. Het zeedierenpark in Harderwijk hanteert tegenwoordig het motto "Ontdek, Beleef, Bescherm". Volgens de dierenactivisten is dat een misleidende leus.



"Bezoekers leren de dieren niet ontdekken, ze beleven enkel een circusact en leren al helemaal niet de dieren te beschermen, noch beschermt het Dolfinarium zeezoogdieren", laat House of Animals weten.

Volgens oprichtster Karen Soeters strooit het Dolfinarium "zand in de ogen van bezoekers, die doorgaans vanuit onwetendheid leugens geloven zodat ze zich niet schuldig voelen". "De slogan 'Ontdek, Beleef, Bescherm' is leugenachtig." Daarom zou er sprake zijn van misleidende reclame. "En daar dient de Reclame Code Commissie een uitspraak over te doen."



Vertrouwen

Parkmanager Alex Tiebot ziet die uitspraak naar eigen zeggen met vertrouwen tegemoet. Hij benadrukt dat de slogan al jaren gebruikt wordt. "Bezoekers, jong en oud, komen bij ons vaak voor het eerst in contact met de wereld van de zee. Door de dieren van dichtbij te zien en over de dieren te leren, ontstaat er meer begrip voor wilde dieren in de natuur."



Daarom zijn dierentuinen belangrijk voor de maatschappij, vindt Tiebot. "Door bezoekers te leren over de natuur en haar kwetsbaarheid, willen zij die ook beschermen. Nog belangrijker is het feit dat mensen in een dierentuin oog in oog staan met de dieren en daardoor emotioneel worden geraakt, waardoor zij eerder geneigd zijn een bijdrage te leveren aan het behoud van biodiversiteit."