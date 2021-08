Walygator Grand Est

Zelfs fansite heeft geen vertrouwen meer in Frans pretpark Walygator: 'Een puinhoop'

Het Franse pretpark Walygator Grand Est krijgt felle kritiek uit onverwachte hoek. Een fansite van het attractiepark zegt het vertrouwen in het huidige management op. Fanpagina Waly'Gazette, opgericht in 2013, noemt de huidige staat van Walygator "een puinhoop".



Walygator Grand Est, gelegen in Noord-Frankrijk, staat vanwege achterstallig onderhoud al langer bekend als het afvoerputje van de Europese pretparkwereld. Nu trekt ook de fansite aan de bel. "Er moet dringend iets veranderen", vertelt een vertegenwoordiger van Waly'Gazette aan Looopings. "We kunnen niet langer wegkijken terwijl het park verder verpaupert."

De afgelopen weken deelde Waly'Gazette al meermaals berichten van klagende bezoekers, naar eigen zeggen in de hoop de directie van Walygator wakker te schudden. Bijvoorbeeld: "Het park heeft veel potentie, maar het ziet er niet uit. Het voelt echt als een park dat op sterven na dood is."



Nieuwsbericht

De druppel die de emmer deed overlopen was een nieuwsbericht in een Franse krant over het wegblijven van bezoekers. Walygator geeft de huidige coronaregels de schuld: er zou minder animo zijn omdat een test-, herstel- of vaccinatiebewijs tegenwoordig verplicht is.



Onzin, zegt de fansite. "Een park met een rampzalige opzet, waar al sinds 2015 niets meer geïnvesteerd is, dat elk seizoen verder wegkwijnt, waar alleen nog attracties worden weggehaald, waar de horeca van een belabberd niveau is... Blijven de bezoekers echt weg door gezondheidspas?"



Slachtofferrol

Een smoesje, aldus Waly'Gazette. "Andere Franse parken zitten vol. Het is niet de eerste keer dat de directie de verantwoordelijkheid afschuift en de slachtofferrol kiest. Dat moet stoppen. De eerder genoemde problemen zijn al sinds 2016 bekend. Er is niets gedaan om ze te verhelpen."



De fansite opheffen is geen optie, vinden ze bij Waly'Gazette. "Het klinkt misschien raar, maar het park gaat ons nog steeds aan het hart. Eigenaren komen en gaan, maar het park blijft. Het is onze rol om mensen te waarschuwen voor het desastreuze management. We willen niet dat het park sluit, we willen dat het park wordt overgenomen door competente ondernemers."



Big Bang

Walygator Grand Est, geopend in 1989, hoort sinds 2016 bij parkengroep Aspro Parks, net als bijvoorbeeld het Dolfinarium in Harderwijk, Boudewijn Seapark in België en Oakwood Theme Park in Wales. Sinds de opening droeg het park de namen Big Bang Schtroumpf, Walibi Schtroumpf, Walibi Lorraine en Walygator Parc.



De lijst met verbeterpunten en tekortkomingen is eindeloos, weet Waly'Gazette. "Van waardeloos onderhoud tot gebrekkige communicatie. Men toont geen ambitie en er wordt nauwelijks tot niets geïnvesteerd. Het zijn problemen waar elk Aspro-park mee te maken heeft, maar Walygator Grand Est spant de kroon."