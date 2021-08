Plopsa Coo

Man gewond bij ongeluk op rodelbaan in Plopsa Coo: enkel in het gips

Bij een ongeluk op de rodelbaan van Plopsa Coo is afgelopen zondag een man gewond geraakt. Jonas Faes gleed razendsnel naar beneden en vergat af te remmen, waardoor hij op hoge snelheid tegen een stilstaand bakje aan botste. Achteraf bleek dat hij last had van een enkelbreuk. Ook zijn enkele botjes in zijn voet verbrijzeld.



De Vlaming neemt het park niets kwalijk. Maar omdat hij niet wil dat het incident wordt stilgehouden, brengt hij de informatie nu zelf naar buiten. "Ik vloog van de baan, met kar en al", vertelt Faes aan Looopings. "Ze wilden me met de ambulance naar een Frans ziekenhuis brengen, maar dat wilde ik niet." Het slachtoffer is uiteindelijk zelf naar huis gegaan.

In het park werd hem nog wel gevraagd om een verklaring te tekenen waarin staat dat het ongeval zijn eigen schuld was. "Ik had niet veel keus. Ik trok niet aan de rem en er zijn al vaker ongelukken gebeurd waarbij Plopsa Coo werd vrijgesproken." Hij doelt op een vrouw die in 2018 uit de zogenoemde Bobslee viel en tevergeefs een schadevergoeding eiste.



Operatie

Toen Faes zelf naar het ziekenhuis ging, ontdekte hij hoe ernstig de verwondingen zijn. Zijn enkel zit inmiddels in het gips. "Er moet nog een operatie plaatsvinden", zegt hij. "Daarvoor is de enkel nu nog te dik."



Een woordvoerder van Plopsa bevestigt dat de persoon in kwestie zijn rem niet gebruikt heeft tijdens een ritje in de attractie. "Wij hebben hem vanzelfsprekend meteen geholpen en de eerste zorg verleend. In dit specifieke geval is de enkel vastgezet. Ook zijn er coldpacks voorzien."



Geweigerd

Plopsa-personeel heeft aangeraden om direct naar het ziekenhuis te gaan, zodat er foto's gemaakt konden worden. "Deze bezoeker heeft dit geweigerd. Er is een vaste procedure die we volgen zodra iemand het park verlaat met een ambulance. Maar als je het advies van onze EHBO-mensen weigert, kunnen wij de situatie uiteraard niet verder volgen."



Met de Bobslee zou in ieder geval niets mis zijn. "De aanwijzigingen bij de attractie zijn duidelijk", aldus de voorlichter.