Kermis

Man rijdt in op kermisattractie in België: meisje (3) overleden

Op de kermis in het Vlaamse Merchtem is dinsdagmiddag een 3-jarig meisje om het leven gekomen. Ze stond naast de kermisattractie Crazy Polyp toen ze werd aangereden door een auto. De bestuurder, een 65-jarige man, was vermoedelijk onwel geworden. Dat melden Belgische media.



De wagen raakte in eerste instantie de attractie en vervolgens het meisje. Daarna ramde de automobilist enkele geparkeerde auto's, om uiteindelijk enkele honderden meters verderop tot stilstand te komen tegen een gevel.

Tijdens het incident was de Crazy Polyp niet in gebruik. De man achter het stuur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Hij was niet onder invloed van alcohol of drugs. Voor het meisje kwam medische hulp te laat. Een reanimatiepoging van een omstander mocht niet baten.



Geen muziek

Hoe het voorval precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De kermis, die op 14 augustus begon en tot en met 22 augustus duurt, gaat gewoon door. Wel wordt er uit respect voor het slachtoffer vandaag geen muziek gedraaid.



Over eventuele schade aan de attractie van exploitanten Nicolas Florens en Jerry Middag is nog niets bekendgemaakt.