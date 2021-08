Disneyland Paris

Disneyland Paris draait om prinsessen tijdens Ultimate Princess Celebration

Disneyland Paris staat komende week in het teken van de Disney-prinsessen. Van maandag 23 tot en met zondag 29 augustus vindt de Ultimate Princess Celebration plaats, met extra entertainment, hapjes en souvenirs. Zo kunnen bezoekers op de foto met Merida uit Brave en Jasmine uit Aladin.



Anna en Elsa uit Frozen verschijnen meermaals per dag op een speciale paradewagen. Ook andere bekende heldinnen, waaronder Doornroosje, Rapunzel en Belle, laten zich regelmatig zien. De selfiespot in themagebied Toon Studio, gelegen in het Walt Disney Studios Park, draait straks eveneens om prinsessen.

Verder zijn er Disney-fotografen aanwezig die themafoto's maken met speciale effecten. Zo lijkt het alsof bezoekers in een decor staan gebaseerd op Sleeping Beauty, Moana, Brave, The Princess and the Frog of Frozen. Bij het Princess Pavilion en op de binnenplaats van Auberge de Cendrillon in Fantasyland worden "koninklijke portretten" gemaakt.



Prinsessenshirts

De eetgelegenheden Plaza Gardens Restaurant, Victoria's Home-Style Restaurant, March Hare Refreshments, Fantasia Gelati en The Gibson Girl Ice Cream Parlour serveren prinsessenhapjes. In souvenirwinkel Disney Fashion, te vinden in Disney Village, worden prinsessenshirts verkocht die bezoekers zelf kunnen aanpassen.