Beekse Bergen

Bijzonder: cheetamoeder in Beekse Bergen adopteert drie jongen van een ander

Een cheeta heeft voor een bijzonder fenomeen gezorgd in Safaripark Beekse Bergen. Nadat een andere cheeta vanwege haar gezondheid niet meer voor haar jongen kon zorgen, heeft ze de drie welpjes geadopteerd. Daardoor voedt ze nu in totaal zes jonge cheeta's op. "Een unieke gebeurtenis", vertelt een woordvoerster.



De jachtluipaarden Sara en Kate zijn recentelijk bevallen van respectievelijk vier en drie welpjes. Toen de gezondheid van Sara achteruitging, bleek dat ze niet meer voor haar jongen kon zorgen. Eén welpje is uiteindelijk overleden.

Kate beviel een dag later dan Sara. Dierverzorgers hebben vervolgens besloten om de drie jongen van Sara bij het nestje van de andere cheeta te leggen. Dat was spannend, omdat niet zeker was dat Kate de drie nieuwe welpjes zou accepteren.



Wonder

Dat gebeurde wel: een klein wonder. "Dit is echt een bijzondere situatie, die bij ons nog nooit is voorgekomen", vertelt verzorger Mariska Vermij-van Dijk. Kate blijkt ook voor de drie pleegwelpjes een uitstekende moeder. "Zes jongen is wel veel om te voeden, dus we geven ze wat extra voer."



Het gaat om vier mannetjes en twee vrouwtjes. Ze kregen namen die deels gebaseerd werden op Pokémon: Pikachu, Onix, Jynx, Ajabu, Nyah en Bomani. "De zes jonkies en Kate zullen snel hun buitenverblijf gaan ontdekken", aldus de voorlichtster.