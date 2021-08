Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen worstelt met personeelstekort: 'Structureel een uitdaging'

Het vinden van genoeg personeel is ook een enorme uitdaging voor Attractiepark Slagharen. Doordat er te weinig medewerkers beschikbaar zijn, kunnen bepaalde faciliteiten soms niet opengesteld worden. Dat bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



Bezoekers moeten er rekening mee houden dat sommige horecapunten en souvenirwinkels in het Overijsselse pretpark gesloten kunnen zijn. "We erkennen structureel een uitdaging als het gaat om inzet van personeel, net als andere parken in de sector en de horecabranche", vertelt de voorlichtster.

Normaal gesproken worden de meeste nieuwe personeelsleden aangenomen in het voorjaar. "Doordat het park een deel van het voorjaar gesloten bleef, zijn er dit jaar veel collega's uitgestroomd naar andere sectoren."



Wervingscampagnes

Er zijn wel nieuwe medewerkers gevonden. "Maar dat is voor bepaalde zomervakantieweken helaas niet afdoende gebleken." Extra wervingscampagnes hebben niet het gewenste effect gehad. "Hierdoor hebben we keuzes moeten maken die je als onderneming liever niet maakt."



Slagharen gaat naar eigen zeggen voor "een zo optimaal mogelijke bezetting", waarbij het kan voorkomen dat een horecalocatie of een winkel gesloten blijft of eerder dichtgaat. "Bij het maken van deze keuzes kijken we altijd hoe we onze gasten een zo'n complete en plezierige dag kunnen bieden."



Vacatures

Ondertussen blijft Slagharen proberen om nieuwe medewerkers te vinden. "Het gaat dan met name om horecapersoneel", weet de woordvoerster. Op de site van het park zijn alle actuele vacatures te vinden.



Eerder kwamen al vergelijkbare verhalen naar buiten over de Efteling, Toverland en Plopsaland. Ook daar moeten eetgelegenheden of attracties regelmatig gesloten blijven in verband met een schrijnend tekort aan personeel.