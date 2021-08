Heide Park Resort

Heide Park organiseert Pride-Festival: 'Kleurrijk programma voor hele gezin'

In het Duitse pretpark Heide Park vindt volgende maand een Pride-Festival plaats. Ter gelegenheid van het vijftienjarig jubileum van de jaarlijkse Rosa Tag, een speciale dag voor de lgbt-gemeenschap, wordt in 2021 een tweedaags festival georganiseerd.



Het evenement op zaterdag 4 en zondag 5 september staat in het teken van diversiteit en tolerantie. Heide Park spreekt over een "kleurrijk programma voor het hele gezin". Bezoekers kunnen zich verheugen op onder meer livemuziek, dj's, regenboogdecoraties, dragqueens, meet-and-greets, hoelahoepdemonstraties en informatiestands.

Daarnaast is het mogelijk om te speeddaten in de achtbaan Big Loop. Verder strijden bezoekers tegen elkaar in een wetlook-competitie. Ze kunnen ook meedoen aan een wedstrijd handtaswerpen. Voor het festival, dat Rosa Tag XXL wordt genoemd, werkt Heide Park samen met belangenvereniging CSD Nord.