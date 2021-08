Walibi Holland

Walibi-fans in paniek door mysterieus filmpje: stopt Eddie de Clown?

Een nieuw promotiefilmpje voor de Halloween Fright Nights in Walibi Holland houdt de gemoederen bezig. Te zien is hoe mascotte Eddie de Clown nerveus zijn spullen pakt en vertrekt. Veel fans vrezen dat dit het einde betekent van de clown, die al sinds 2007 het gezicht is van het populaire horrorevenement.



Sinds afgelopen zondag publiceert het pretpark video's waarin de clown gestoord wordt door een onzichtbare "duistere kracht". In het filmpje van vandaag lijkt hij er genoeg van te hebben. Luidt dit na vijftien jaar het vertrek in van Eddie de Clown? Een hoop kijkers vermoeden van wel.

"Ik hoop dat Eddie niet gaat aftreden!", reageert een fan. "Gaat hij stoppen?", wil iemand weten. "Nee, zeg me niet dat dit het einde van Eddie is hè?", schrijft een ander. "Stopt Eddie met de Halloween Fright Nights of zo?", luidt één van de vele vragen. En weer een ander: "Een teken van Eddie dat dit zijn laatste jaar is, of er helemaal niet meer is?"



Spullen gepakt

Een woordvoerster laat nog niet het achterste van haar tong zien. "Eddie heeft inderdaad zijn spullen gepakt", wil ze kwijt. Of dat betekent dat de clown echt weggaat, moet later duidelijk worden. "Onze fans komen erachter wanneer ze de Halloween Fright Nights dit jaar bezoeken."