Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Topmaand voor Attractiepark Slagharen: uitverkocht op twintig dagen

Ondanks de coronacrisis beleeft Attractiepark Slagharen een opvallend succesvolle zomer. Sinds maandag 2 augustus wordt de maximumcapaciteit van het Overijsselse pretpark elke dag bereikt. Daardoor is Slagharen in augustus tot nu toe op maar liefst twintig dagen uitverkocht.



De capaciteit van het attractiepark ligt in coronatijd op ongeveer 50 procent van de reguliere limiet. In het hoogseizoen heeft men weinig moeite om alle beschikbare tickets te verkopen. In juli was Slagharen op drie dagen helemaal vol.

Voor morgen, zondag 22 augustus, zijn op dit moment nog enkele kaartjes beschikbaar. Een woordvoerster raadt geïnteresseerden aan om de Slagharen-website goed in de gaten te houden. "Het actuele ticketaanbod kan wijzigingen vanwege onze flexibele omboekoptie", vertelt ze.



Toegangsprijs

De online entreeprijs van Slagharen hangt af van de verwachte drukte. Zo kosten kaartjes voor morgen momenteel 31,90 euro, terwijl voor een doordeweekse dag in september maar 17,90 euro betaald hoeft te worden.