Walibi Holland

Uitzonderlijk: Walibi Holland al twee weken elke dag uitverkocht

Wie deze maand een dagje naar Walibi Holland wil, moet er snel bij zijn. Het pretpark in de polder is al twee weken elke dag volledig uitverkocht. Sinds zondag 8 augustus zit Walibi dagelijks helemaal vol, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



Daggasten en abonnementhouders moeten hun dagje uit in coronatijd vooraf online reserveren, omdat gewerkt wordt met een beperkte capaciteit. Aangezien bezoekers anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden - ook in de attracties - is er per dag plek voor ruim vijfduizend personen.

Dat aantal wordt in augustus bijna dagelijks gehaald. Een datum vastleggen kan om die reden nog best lastig zijn. Op dit moment is Walibi zeker tot maandag 23 augustus uitverkocht. Het park lijkt, net als veel collegaparken, te profiteren van het grote aantal Nederlanders dat vanwege de pandemie vakantie viert in eigen land.



September

Tijdens het hoogseizoen, dat nog duurt tot en met zondag 29 augustus, is Walibi dagelijks geopend tot 20.00 uur. In de eerste week van september sluiten de poorten elke dag om 18.00 uur. De rest van de maand is het park alleen geopend in de weekenden, plus twee vrijdagen.



Walibi opende ruim twee jaar geleden voor het laatst een nieuwe attractie. Dat was hybrid coaster Untamed in 2019. In 2020 is parkdeel Speed Zone opgeknapt. Dit seizoen staat in het teken van het vernieuwde gebied Exotic, waar hangende achtbaan Condor voorzien werd van nieuwe treinen.