Opvallend: Europa-Park toont Donald Trump niet als oud-president van de Verenigde Staten

Het lijkt erop dat Europa-Park de voormalige Amerikaanse president Donald Trump niet gaat missen. In themahotel Bell Rock is een overzicht te vinden van alle presidenten van de Verenigde Staten, met uitzondering van Trump. Hij werd de afgelopen jaren wel afgebeeld, als president nummer 45.



Van hem ontbreekt nu ieder spoor. Trump leidde Amerika van januari 2017 tot januari 2021. Begin dit jaar werd hij opgevolgd door Joe Biden, de 46e president. Voor het bekende Duitse attractiepark was de wisseling van de wacht reden genoeg om geen aandacht meer te besteden aan het presidentschap van Trump.

Op het overzicht in het Europa-Park-hotel is de afbeelding van Trump onlangs vervangen door het hoofd van Biden, direct na Barack Obama (2009-2017). Het zorgt voor een opvallend beeld op het 44 vakjes tellende bord, dat verder iedere andere Amerikaanse president uit de geschiedenis toont. Grover Cleveland, die twee keer president van de Verenigde Staten was, komt één keer op het bord voor.



Pelgrims

Bell Rock staat in het teken van "de pelgrims en ontdekkers van Amerika", zo valt te lezen op de website van Europa-Park. De kamers zijn aangekleed in de stijl van de Amerikaanse regio New England.