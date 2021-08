Ouwehands Dierenpark Rhenen

Luchtalarm gaat af in heel Utrecht door mislukte test bij Ouwehands Dierenpark

In de hele provincie Utrecht is maandagochtend rond 11.00 uur het luchtalarm afgegaan. Dat kon gebeuren door een menselijke fout bij een test in Ouwehands Dierenpark. De veiligheidsregio wilde het alarm in de dierentuin in Rhenen controleren.



Er is daar sprake van één paal met een stil alarm. "Dit vanwege de dieren in het park", vertelt een voorlichtster van de veiligheidsregio aan het AD. "Mocht het alarm afgaan in het park, dan loeien de sirenes daar niet, maar krijgen medewerkers een melding. Zij kunnen dan het park tijdig ontruimen. Hiermee worden de dieren zo min mogelijk gestoord of opgejaagd."

Tijdens een test moet een monteur op locatie de gegevens van de paal doorsturen naar de meldkamer. Daar wordt vervolgens één optie aangevinkt zodat het alarm kort afgaat. Een personeelslid in de meldkamer vinkte vanochtend echter álle alarmen in de regio Utrecht aan.



Telefoontjes

Ze waren in de hele omgeving te horen. De politie ontving naar eigen zeggen tientallen telefoontjes van ongeruste inwoners. Op social media liet de veiligheidsregio al snel weten dat er geen gevaar dreigde. "Er is geen incident, u hoeft dus geen actie te ondernemen." De woordvoerster spreekt over een "ongelukkige menselijke fout".