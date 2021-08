Efteling

Efteling-fansite presenteert documentaire over ontstaan Fata Morgana

Benieuwd naar de ontstaansgeschiedenis van de Efteling-attractie Fata Morgana? Op zondag 3 oktober gaat een nieuwe documentaire in première over de legendarische attractie, met interviews en nooit eerder vertoonde beelden van de bouw. Tickets zijn vanaf vandaag verkrijgbaar.



De bijna twee uur durende video werd geproduceerd door fansite De Vijf Zintuigen, met medewerking van heel veel oud-Efteling-gezichten. Op YouTube is een trailer verschenen. De initiatiefnemers spreken over een "grootse en meeslepende documentaire".

Aan de documentaire is ruim vier jaar gewerkt. Dat leverde heel wat bijzonder materiaal op. Zo zijn er beelden uit het privéarchief van ontwerper Ton van de Ven, die in 2015 overleed. Ook werden ontwerpen en technische manuscripten boven water gehaald.



Kaartjes

Geïnteresseerden kunnen de Fata Morgana-documentaire op 3 oktober bekijken in cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen, op zo'n tien minuten rijden van de Efteling. Er wordt gewerkt met coronatoegangsbewijzen, dus bezoekers moeten gevaccineerd, recent hersteld of negatief getest zijn. Er zijn vertoningen om 13.00 en 18.30 uur. Kaartjes, te koop via vijfzintuigen.nl, kosten 12,50 euro.