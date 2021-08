Attractiepark Toverland

Toverland laat restaurantbezoekers drankjes digitaal bestellen

Toverland maakt het bestellen van drankjes in restaurant The Flaming Feather makkelijker. Bezoekers kunnen dat voortaan doen via hun telefoon. Op de tafeltjes staat een QR-code die gescand kan worden. Vervolgens opent er een mobiele website met het assortiment.



Op die manier is het mogelijk om koude dranken en warme dranken te selecteren, plus een borrelplank en schaaltjes bitterballen. Andere bestellingen worden nog wel persoonlijk opgenomen door serveerders.

"We bekijken op een later moment of het systeem verder uitgebreid gaat worden", vertelt een woordvoerster aan Looopings. Bedieningsrestaurant The Flaming Feather bevindt zich in het middeleeuwse themagebied Avalon, bij boottocht Merlin's Quest en wing coaster Fenix.