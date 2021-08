Attractiepark Toverland

Toverland in de schijnwerpers bij Albert Heijn vanwege kortingsactie

Albert Heijn zet Toverland in de schijnwerpers. Klanten van de supermarktketen kunnen de komende weken Toverland-tickets bestellen met korting. Die zijn geldig tot en met zondag 7 november, dus ook tijdens de halloweenperiode.



Entreebewijzen gekocht via Albert Heijn kosten 23,50 euro. Dat is 12,50 euro goedkoper dan het reguliere kassatarief van 36 euro. De grootgrutter spreekt dan ook over "de allerhoogste korting op Attractiepark Toverland". Wie een ticket heeft besteld, moet nog wel een reservering plaatsen voor een dag naar keuze. Dat kan via toverland.com/albertheijn.

Op de website van Toverland zelf worden momenteel tickets verkocht voor 26 euro per stuk, voor doordeweekse dagen in september en oktober. Vergeleken met dat tarief geeft Albert Heijn dus slechts 2,50 euro korting.



Reclamefolder

De kortingsactie wordt ook expliciet vermeld in de Bonus-reclamefolder van komende week. Vorig jaar werkte het Limburgse themapark voor het eerst intensief samen met de supermarktketen voor een landelijke campagne. Toen werd 10 euro korting gegeven op de kassaprijs.