Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen baalt van tiktokker die dieren voert

Safaripark Beekse Bergen is niet blij met een bezoeker die de regels heeft overtreden bij de autosafari. Tess Dost plaatste een filmpje op TikTok waarin te zien is hoe ze pinda's strooit bij de ruitenwissers van haar auto. Op die manier hoopte ze de dieren in het park naar haar wagen te lokken.



De actie had effect: te zien is hoe een kameel en een giraffe van de traktatie smikkelen. "Dachten even slim te zijn met onze pinda's", zo luidt de tekst in de video. "Nu staan we hier al twee uur. Maar wel top uitzicht, dat wel. We hebben de safari weer overleefd."

Een woordvoerster van Beekse Bergen keurt het gedrag af. "Het is gevaarlijk voor de dieren, omdat ze er ziek van kunnen worden", vertelt ze aan Looopings. Alle dieren in het park volgen een specifiek dieet. Daarom is voederen verboden. "Als we het zien, zullen we ertegen optreden."



Geschrokken

Bovendien kunnen auto's beschadigd raken doordat dieren op deze manier uitgelokt worden. De tiktokker is kennelijk geschrokken van de commotie, want ze heeft haar volledige account - inclusief het gewraakte filmpje - inmiddels weggehaald.