Disneyland Paris

Aanbieding bij Oad: drie dagen Disneyland Paris met Marvel-hotel voor 239 euro

Wie het vernieuwde Disney-hotel New York - The Art of Marvel voordelig wil uitproberen, kan kiezen voor een aanbieding bij reisorganisatie Oad. Een gezelschap van vier betaalt in november 239 euro per persoon voor drie dagen Disneyland Paris en twee nachten in het Marvel-hotel. Dat is een stuk goedkoper dan het reguliere tarief.



Bezoekers verblijven in een Marvel-familiekamer inclusief ontbijt. Ze krijgen drie dagen onbeperkt toegang tot de Disney-parken. Bovendien kunnen ze 's avonds kijken naar het vuurwerkspektakel Disney's Magical Fireworks & Bonfire op een groot meer. Parkeren is gratis.

Twee volwassenen zijn 305 euro per persoon kwijt. Per boeking komt er wel geld bij voor reserveringskosten (25 euro), een calamiteitenfonds (2,50 euro) en een bijdrage aan de Stichting Garantiefonds Reisgelden (5 euro per persoon).



Halloween

Men kan kiezen voor een aankomst op maandag 1 november, woensdag 3 november of maandag 8 november. De gratis toegankelijke vuurwerkshow wordt dit jaar opgevoerd op die drie data. Het kerstseizoen van Disneyland Paris begint op 13 november. Halloween loopt tot en met 7 november.



Disney's Hotel New York - The Art of Marvel ging in juni open na een verbouwing die maar liefst tweeënhalf jaar duurde. Het complex staat voortaan in het teken van kunstwerken van de Marvel-superhelden, zoals Iron Man, Thor, Black Panther en Captain America.