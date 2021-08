Efteling

Personeelstekort blijft groot probleem voor de Efteling: restaurant dicht tijdens etenstijd

Het personeelstekort bij de Efteling lijkt alsmaar erger te worden. Net als veel andere bedrijven komt het Kaatsheuvelse attractiepark veel medewerkers tekort. Vorige maand bleek al dat er daardoor soms eetkraampjes gesloten blijven. Tegenwoordig komt het zelfs voor dat een groot snackrestaurant dicht is op een zomerdag met topdrukte.



Zo was eetgelegenheid de Smulpaap op het Anton Pieckplein afgelopen zondag al rond 18.00 uur gesloten, tijdens etenstijd. Het park bleef open tot 22.00 uur. Volgens de Efteling gaat het om een bewuste keuze, om "kwaliteit te blijven bieden op locaties die op dat moment wel geopend zijn".

"Tijdens de sluiting van het park is een flink aantal collega's in- en extern doorgestroomd of uitgestroomd", legt een woordvoerster uit. "We hebben gelukkig veel nieuwe collega's aangenomen, maar nog niet voldoende voor deze zomerperiode." Bovendien heeft de Efteling nog steeds last van verzuim door het coronavirus.



Posters

"We kijken per dag naar de best mogelijke bezetting en besluiten soms om een locatie eerder te sluiten." Ondertussen blijft de Efteling druk op zoek naar nieuwe mensen. Op Facebook lopen uitgebreide wervingscampagnes en in het park zijn posters opgehangen. Bovendien wordt kantoorpersoneel opgeroepen om mee te helpen op de werkvloer.