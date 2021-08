Disneyland Paris

Nauwelijks reserveringen beschikbaar voor abonnees Disneyland Paris: boze fans starten petitie

Boze fans van Disneyland Paris zijn een petitie gestart. Daarin klagen ze over het gebrek aan beschikbare reserveringen voor abonnementhouders. Alle dagen in augustus zitten vol voor abonnees, terwijl betalende dagbezoekers nog volop tickets kunnen kopen. In enkele dagen tijd is de online petitie duizenden keren getekend.



Eén blik op de beschikbaarheidskalender van Disneyland Paris zegt genoeg: jaarkaarthouders kunnen deze maand geen enkele dag meer reserveren, terwijl voor álle resterende dagen in augustus nog losse parktickets beschikbaar zijn. Het moge duidelijk zijn dat Disney de voorkeur geeft aan bezoekers met een los kaartje en niet aan abonnementhouders, die nauwelijks extra geld in het laatje brengen.

Eerder dit jaar werden de voorwaarden voor abonnees al aangescherpt. Sindsdien mogen zij maximaal drie actieve reserveringen tegelijk hebben. Wie nu dus drie dagen Disneyland reserveert voor komend najaar, kan tot die tijd niet langskomen met een abonnement.



Capaciteit

Veel jaarkaarthouders, die tot wel 449 euro per jaar neertellen voor hun abonnement, pikken dat niet. In de beschrijving van de petitie wordt gemeld dat Disney de algemene voorwaarden overtreedt. Daarin staat immers dat een jaarpas toegang geeft tot de Disney-parken binnen de grenzen van de capaciteit. Op veel niet-beschikbare dagen in augustus wordt de maximale capaciteit echter niet bereikt.



"Waarom kopen we een abonnement als we vervolgens wekenlang worden geweigerd?", schrijven de initiatiefnemers. "De betalingen gaan ondertussen gewoon door. En dat moeten wij zomaar accepteren?!" De petitie, die massaal wordt gedeeld in Facebook-groepen met Disney-fans, leverde tot nu toe 3700 handtekeningen op.



Frustraties

Disney heeft zelf nog niet publiekelijk gereageerd op de petitie. In gesprek met Looopings zegt een woordvoerder de frustraties van gasten te begrijpen. De beperkte beschikbaarheid zou te maken hebben met de coronamaatregelen en de vakantieperiode. Men belooft de reacties van abonnees serieus te nemen. Waar nodig worden er nog aanpassingen verricht aan het reserveringssysteem.