Plopsaland De Panne

Video: superfan neemt tatoeage van Plopsaland-achtbaan The Ride to Happiness

Sommige pretparkfans gaan wel heel ver in hun liefde voor de nieuwe achtbaan The Ride to Happiness in Plopsaland. Ricardo Kuiper (24) uit Delfzijl besloot zijn enthousiasme voor de spinning coaster te vereeuwigen in de vorm van een tatoeage. Dat laat hij zien in een vlog op YouTube.



Kuiper koos ervoor om het motto van muziekfestival Tomorrowland te laten tatoeëren: Live Today, Love Tomorrow, Unite Forever. De attractie draait om het festival. Maar de fan laat er geen misverstand over bestaan: de tattoo is bedoeld als een eerbetoon aan de achtbaan, niet aan het evenement.

"Omdat ik het zo'n vette baan vind en ik al heel lang een tatoeage wil, ga ik een tatoeage op mijn arm laten zetten die in het teken staat van Ride to Happiness", vertelt de vlogger. "Zoals de meesten van jullie wel weten is Ride to Happiness mijn favoriete achtbaan van dit moment. En dat gaat ook heel lang zo blijven waarschijnlijk."



Droom uitgekomen

De achtbaanliefhebber is zeer tevreden met het eindresultaat. Hij zegt na afloop "superblij" te zijn. "Hoe kun je een pretparkfan gelukkig maken? Door een tattoo te laten zetten van z'n favoriete achtbaan natuurlijk. Mijn droom is uitgekomen."



Aan Looopings laat Kuiper weten dat de tekst op de tatoeage veel voor hem betekent. "Het is hoe ik het leven zien: je moet van elke dag genieten, van jezelf houden en eruit halen wat erin zit."