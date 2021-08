Attractiepark Toverland

Toverland sluit afgebroken hangbrug af: 'Weten niet hoe het gebeurd is'

In Toverland is een houten hangbrug afgebroken. Een deel van een brug in themagebied Avalon raakte door onbekende oorzaak los. Te zien is hoe een rij planken boven het water bungelt. Medewerkers hebben de brug afgesloten met behulp van opvallend afzetlint.



Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, vertelt een woordvoerster aan Looopings. "We weten helaas niet hoe het gebeurd is, maar we hebben geen melding gekregen over gevallen bezoekers", zegt ze.

Het probleem moet morgen alweer opgelost zijn. "De technische dienst gaat het morgenochtend repareren, zodat de brug bij parkopening weer open kan."



Waterplas

De hangbrug, die bestaat uit houten palen, planken en netten, bevindt zich in de buurt van boottocht Merlin's Quest en wing coaster Fenix. Bezoekers kunnen van het vaste wandelpad afwijken voor een avontuurlijke route over de waterplas in Avalon.