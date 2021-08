Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen introduceert eigen biertje: 'Frisse, zomerse smaak'

Bezoekers van Safaripark Beekse Bergen kunnen deze zomer een bijzonder biertje proeven. Het Brabantse dierenpark heeft in samenwerking met brouwerij Uiltje Brewery uit Haarlem een eigen biertje ontwikkeld, als onderdeel van zomer-evenement Somer by Beekse Bergen.



Dat is ook de naam van het drankje. "We hebben in overleg met Uiltje Brewery een frisse, zomerse smaak gekozen die goed past bij het gevoel dat we willen overbrengen", vertelt parkmanager Rens Willemsen aan Looopings.

"Vervolgens hebben we een Beekse Bergen-sausje gegeven aan het uiterlijk." Het biertje heeft een alcoholpercentage van 5,8 procent. Uiltje Brewery is onderdeel van Swinkels Family Brewers.



Instagram-waardig

Exacte verkoopcijfers zijn niet beschikbaar, maar de versnapering is volgens Willemsen een "enorm succes". "Je merkt dat bezoekers tegenwoordig behoefte hebben aan een Instagram-waardig drankje." Het Beekse Bergen-biertje is deze zomer te bestellen bij grillrestaurant Wanyama en bij de foodpleinen in het park.