Europa-Park

Vaccinatie- en testbewijzen worden weer verplicht in Europa-Park

Bezoekers van Europa-Park hebben vanaf maandag 16 augustus weer een test-, herstel- of vaccinatiebewijs nodig om binnen te komen. Er gelden dan aangescherpte coronamaatregelen in de deelstaat Baden-Württemberg. De test- of vaccinatieverplichting is er voor iedereen vanaf 6 jaar.



Nederlanders gebruiken daarvoor de internationale QR-code in hun CoronaCheck-app. Wie nog niet volledig gevaccineerd is, kan het resultaat van een recente antigeentest of PCR-test laten zien. "Deze regel vervalt voor kinderen die kunnen aantonen dat ze schoolgaand zijn", staat op de website van Europa-Park.

Verder moeten bezoekers hun identiteitsbewijs en een ticket op datum kunnen tonen. Wie zich nog moet laten testen, kan dat ter plekke laten doen. De capaciteit is echter zeer beperkt, dus er kunnen lange wachtrijen ontstaan. Het dragen van medische mondkapjes blijft verplicht in overdekte ruimtes.



Rulantica

Europa-Park opende op 21 mei als één van de eerste grote pretparken van Duitsland, inclusief toegangstests. Op 3 juni volgde waterwereld Rulantica. Sinds 28 juni zijn de tests en vaccinatiebewijzen niet meer nodig. Morgen wordt die versoepeling dus weer teruggedraaid.