Walibi Holland

Walibi Holland: coronatest of vaccinatiebewijs verplicht bij Halloween Fright Nights 2021

Walibi Holland is van plan om bij de Halloween Fright Nights van 2021 te werken met Testen voor Toegang, het toegangssysteem voor grote evenementen in coronatijd. Dat houdt in dat alle bezoekers van de populaire horroravonden volledig gevaccineerd, recent hersteld of negatief getest moeten zijn. De maatregel geldt ook voor alle medewerkers, waaronder acteurs en externe leveranciers.



Dat bevestigt een woordvoerster van Walibi aan Looopings. "Het doel is om één veilige Walibi-bubbel te creëren, waarin iedereen gevaccineerd of getest is", aldus de voorlichtster. Bezoekers en personeelsleden kunnen bij binnenkomst de QR-code in hun CoronaCheck-app laten zien. Een bijkomend voordeel is dat aanwezigen dan geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden.

Verder stopt Walibi met de verplichte gratis virtuele wachtrij, die sinds het voorjaar van 2020 actief is. Nu moeten bezoekers een ritje in de negen populairste attracties nog vooraf digitaal reserveren. Op halloweendagen gaan de wachtrijen van de attracties open zoals vanouds, zonder reserveringen en zonder afstand. Mondkapjes zijn in Nederland sowieso niet nodig, behalve in het openbaar vervoer, op vliegvelden en in het voortgezet onderwijs.



Test inplannen

Wie nog niet volledig gevaccineerd is, kan voorafgaand aan een bezoek aan de Halloween Fright Nights een coronatest inplannen via testenvoortoegang.org. Een negatief testresultaat is 24 uur geldig.



Daar zijn op dit moment nog geen kosten aan verbonden, maar de overheid is van plan om er binnenkort wel geld voor te gaan vragen. Nagenoeg iedereen heeft immers de kans gehad om zich te laten vaccineren, zo is de gedachte.



Spooky Days

Halloween Fright Nights staat op de planning voor twaalf dagen in het najaar: het weekend van 9 en 10 oktober plus alle donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen tussen 16 en 31 oktober. Het park is dan open van 10.00 tot 23.00 uur. Morgen start de kaartverkoop. Op alle genoemde dagen vindt overdag de kindvriendelijke variant Halloween Spooky Days plaats, bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar.



Halloween Spooky Days is er ook van maandag 18 tot en met woensdag 20 oktober en van maandag 25 tot en met woensdag 27 oktober, als Walibi open is van 10.00 tot 18.00 uur. Dan wordt eveneens gewerkt met test- en vaccinatiebewijzen voor bezoekers vanaf 13 jaar, zodat anderhalve meter afstand houden niet nodig is.