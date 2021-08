Wunderland Kalkar

Wunderland Kalkar neemt gigantisch showdecor over van André Rieu

Pretpark Wunderland Kalkar in Duitsland heeft het gigantische showdecor van André Rieu op de kop getikt. De beroemde Nederlandse violist en orkestleider liet in 2007 het bekende keizerlijke paleis Schloss Schönbrunn uit de Oostenrijkse hoofdstad Wenen op ware grootte nabouwen. Rieu had daarmee de grootste mobiele bühne van de wereld in handen.



Het reizende decor bleek echter een maatje té groot. "We hadden 250 man op het podium, maar ook nog eens 250 om dat slot elke keer op te bouwen", vertelde hij vorig jaar in een interview met het AD. "Daar viel niet tegenaan te verdienen. Ik eindigde met een schuld van 30 miljoen euro." De violist ging bijna failliet.

Nu heeft Hennie van der Most (71), eigenaar van Wunderland Kalkar, het paleis van 125 meter breed en 34 meter hoog overgenomen. Sterker nog: hij heeft er twee. "Als André voor één decor optrad in bijvoorbeeld Australië, werd het andere op dat moment opgebouwd in een andere wereldstad", legt Van der Most uit.



Kerncentrale

De ondernemer wil de kastelen gebruiken om het attractiepark in Noordrijn-Westfalen aan te kleden. Wunderland Kalkar werd gebouwd op de plek van een nooit in gebruik genomen kerncentrale. Het exterieur oogt voor een groot deel nog steeds als een grauwe, grijze fabrieksloods.



Eerder dit jaar deed Van der Most ook al een belangrijke aankoop voor één van zijn parken. Toen wist hij de inboedel van het gesloten Duitse pretpark Space Park Bremen op te kopen. De attracties en rekwisieten worden verscheept naar Attractiepark Rotterdam.



Te koop

Overigens staat Wunderland Kalkar al jaren te koop. In 2018 werd bekendgemaakt dat het park tussen de 16 en 18 miljoen euro zou moeten opleveren. Tot nu toe heeft er nog geen overname plaatsgevonden.