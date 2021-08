Etnaland

Nieuwe darkride met rijdende zitbanken in Italiaans pretpark

Het Italiaanse pretpark Etnaland koos een bijzonder transportsysteem voor een nieuwe attractie. In de darkride La Casa dei 44 Gatti maken bezoekers een ritje door een huis terwijl ze zitten op een grote rode zitbank. De passagiers zitten vast met veiligheidsgordels.



La Casa dei 44 Gatti is gebaseerd op de Italiaanse animatiereeks 44 Gatti. De tv-serie gaat over de avonturen van vier kittens die samen de muziekgroep Buffycats vormen. Ze wonen in het huis van het oude vrouwtje Nonna Pina.

In Etnaland rijden bezoekers door zes scènes in dat huis, langs de personages uit de tv-show. Er zijn twee treinen met elk twee banken achter elkaar. Voor de ontwikkeling van de attractie werkte het park samen met animatiestudio Rainbow SpA, ook bekend van bijvoorbeeld Winx Club.



Geluksmedaillon

Het achtergrondverhaal is gebaseerd op één van de afleveringen in het eerste seizoen, waarin Nonna Pina haar geluksmedaillon verliest.



Eigenlijk had de darkride van 200 vierkante meter vorig jaar al af moeten zijn. De opening werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. Etnaland bleef dicht in 2020.