Plopsaland De Panne

Fransman na 157 ritjes in nieuwe Plopsaland-achtbaan: 'Blijft indrukwekkend'

Een Franse pretparkfan heeft in enkele weken tijd maar liefst 157 ritjes gemaakt in de nieuwe Plopsaland-achtbaan The Ride to Happiness by Tomorrowland. Gaspard Ringot (17) kan geen genoeg krijgen van de spectaculaire spinning coaster. Hij is inmiddels hard op weg naar ritje nummer tweehonderd.



The Ride to Happiness opende voor publiek op 1 juli. Sindsdien bracht de Fransman heel wat dagen door in Plopsaland De Panne. Wat maakt de achtbaan zo speciaal? "Elke rit is een unieke belevenis", vertelt Ringot aan Looopings. "Ik heb nog nooit twee keer dezelfde ervaring gehad. Als je in de trein stapt, weet je nooit wat je te wachten staat. De lay-out is perfect."

Dat maakt het tot de beste achtbaan die Ringot kent. "Ik heb in het begin even getwijfeld of ik Untamed in Walibi Holland beter vond, maar uiteindelijk wint The Ride to Happiness. Elke bocht is een verrassing." Maar na ruim 150 keer wordt een attractie toch saai? "Absoluut niet. Het blijft elke keer even indrukwekkend. En het is ook gezellig, want ik ontmoet vaak andere pretparkliefhebbers."



Maandagen

Ondanks het enorme aantal ritjes heeft Ringot niet lang in de wachtrij hoeven door te brengen. "Het is een heftige achtbaan in een familiepark, dus voor de meeste bezoekers is het al snel te veel. De wachtrij is zelden langer dan een kwartier." Maandagen blijken de beste dagen te zijn voor achtbaanfreaks. "Toen heb ik in totaal twintig ritjes kunnen doen, met een wachttijd van hooguit twee minuten."



De tiener woont in Frankrijk, in de buurt van de Belgische grens. "Ik ben al sinds mijn 9e gepassioneerd door pretparken en achtbanen. Mijn familie weet ervan en aarzelt niet om uren te rijden om nieuwe attracties te ontdekken." Via zijn Instagram-account @gaspala_r houdt hij zijn volgers op de hoogte van zijn belevenissen in Plopsaland.



Inversies

The Ride to Happiness bestaat uit twee lanceringen en vijf inversies. De topsnelheid bedraagt 90 kilometer per uur. Doordat de karretjes draaien, voelt elke rit anders. De 35 meter hoge attractie, gebouwd door Mack Rides uit Duitsland, staat in het teken van muziekfestival Tomorrowland.