Landmark Forest Adventure Park

Twee kinderen gewond bij achtbaanongeluk in Schots pretpark

Bij een ongeluk in het Schotse pretpark Landmark Forest Adventure Park zijn afgelopen donderdag twee kinderen gewond geraakt. De achtbaan Runaway Timber Train kwam door mechanisch falen abrupt tot stilstand. Dat melden Britse media.



Op foto's is te zien dat twee wagons naast de rails hangen. Door een technisch mankement zou het treintje laag bij de grond zijn gestopt. Ooggetuigen zeggen dat daarbij een luide knal te horen was.

Ambulancepersoneel heeft twee kinderen ter plekke behandeld aan hun verwondingen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. De directie van Landmark Forest Adventure Park is op zoek naar andere bezoekers die het ongeluk hebben meegemaakt.



Italiaans

Tijdens het onderzoek naar de toedracht van het incident blijft de 233 meter lange Runaway Timber Train gesloten. Het is de enige achtbaan in het park. De coaster werd in 2010 gebouwd door het onbekende Italiaanse bedrijf I.E. Park.