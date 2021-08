Kermis

Aanhangwagen met botsauto's gekanteld op weg naar kermis

Op de N9 bij Alkmaar is afgelopen woensdag een aanhangwagen met 26 botsauto's gekanteld. De karretjes waren op weg naar een kermis in Warmenhuizen. Inspectie moet uitwijzen hoe groot de schade precies is.



Het gaat om de botsauto's van de 47-jarige Aschwin Elsinga. Zijn zoon Donny (22) zat achter het stuur. Hij werd rond 06.10 uur verblind door de opkomende zon. Vermoedelijk is een voorwiel van de vrachtwagen in de berm beland. Danny stuurde vervolgens tegen om zijn truck op de weg te houden, waarna de aanhangwagen kantelde.

Bij het ongeluk raakte niemand gewond, maar Elsinga zit er flink doorheen. "Het is verschrikkelijk", zegt hij tegen De Telegraaf. "Hierdoor slaat de wereld wel even onder je voeten vandaan. Eindelijk mogen we na anderhalf jaar stilstand door corona weer wat doen, gaan ondernemen, overkomt je dit." De exploitant had net vijf dagen in Rosmalen gestaan. Dat was zijn eerste kermis sinds de coronaversoepelingen.



Lenen

Elsinga kan 21 botsauto's lenen van een importeur in Hengelo, zodat zijn attractie Crazy Cars in Warmenhuizen gewoon zal draaien. Hij stuurt zijn eigen auto’s voor inspectie naar de fabrikant in Italië. Die zal bekijken of de wagentjes nog gerepareerd kunnen worden of dat ze naar de schroothoop moeten.



De botsauto's zijn twee jaar oud en hebben door de coronacrisis pas acht kermissen aangedaan. Ze kostten nieuw zo'n 5000 euro per stuk. Elsinga denkt dat de verzekering minstens een deel van de schade zal vergoeden.