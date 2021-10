Liseberg

Dinnershow rond Mamma Mia in Zweeds pretpark Liseberg

In het Zweedse pretpark Liseberg is de komende maanden een dinnershow te zien die in het teken staat van Mamma Mia. Bezoekers krijgen tijdens een vier uur durend feest verschillende vlees- en visgerechten voorgeschoteld. Ondertussen worden ze vermaakt met zang en dans, gebaseerd op de beroemde musical Mamma Mia en de gelijknamige speelfilm met nummers van popgroep ABBA.



Mamma Mia The Party vindt plaats in Lisebergs showtheater Rondo, dat voor de gelegenheid is omgebouwd tot een Griekse taverne voor ongeveer vijfhonderd gasten. Er geldt een minimale leeftijd van 13 jaar. Kinderen moeten vergezeld worden door een volwassene.

Reguliere tickets kosten 1355 Zweedse kroon, zo'n 133 euro. Voor een feestpakket inclusief een meet-and-greet betalen bezoekers 1995 kroon, ongeveer 196 euro. De première is op vrijdag 8 oktober. Daarna staat de voorstelling op het programma op woensdagen, donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen tot begin maart 2022.



Londen

Sinds de start in 2016 was Mamma Mia The Party ook al te zien in Stockholm en Londen. Eigenlijk zou de show in 2020 naar Liseberg komen, maar vanwege de coronacrisis kon dat niet doorgaan.