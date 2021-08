Beekse Bergen

Nieuw restaurantconcept Beekse Bergen slaat aan: bijna elke avond uitverkocht

Een nieuw restaurantconcept van Safaripark Beekse Bergen is een succes. Bezoekers van de Brabantse dierentuin kunnen deze zomer een all-you-can-eat-buffet proberen in het vernieuwde grillrestaurant Wanyama, gelegen bij het Safariplein. Het etablissement is bijna elke avond uitverkocht.



Twee uur onbeperkt eten, met uitzicht op de gorilla's en kuifmangabeys, kost 25 euro per persoon. Voor kinderen van 3 tot en met 9 jaar moet 15 euro afgerekend worden. De prijzen zijn exclusief drankjes, die digitaal besteld kunnen worden met behulp van een mobiele website. Gasten scannen daarvoor aan tafel een QR-code.

Het buffet bestaat uit onder meer friet, salades, aardappels, burgers, spareribs, biefstuk, worst, scampi's, vegetarische shoarma en ijs. De vlees- en visgerechten worden vers bereid door een kok bij een grillplaat. Een plek reserveren kan via de website van Beekse Bergen.



Avondtickets

Het dierenpark staat deze zomer in het teken van zomerfestival Somer by Beekse Bergen, met extra horecapunten en ruimere openingstijden. Het Safaripark is tot en met 5 september dagelijks open tot 21.00 uur. Er zijn ook avondtickets, geldig vanaf 15.00 uur.