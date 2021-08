Kermis

Medewerker gewond bij ongeluk met kermisattractie in Goes

Op de kermis in Goes heeft donderdagmiddag een ongeluk plaatsgevonden. Rond 15.00 uur raakte een 26-jarige medewerker van de kermisattractie Street Dance gewond. Hij betrad het platform toen de attractie - een draaiende bank met twintig zitplaatsen - nog in werking was.



Dat bevestigen woordvoerders van de politie en de Inspectie SZW aan Looopings. De man kwam onder de bank terecht. Hij liep daarbij een gebroken been en een kaakfractuur op. "Zijn verwondingen waren dusdanig dat hij naar het ziekenhuis moest", zegt een politievoorlichter.

De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident. De kermis in Goes startte op vrijdag 6 augustus. Het evenement op het Da Vinciplein duurt nog tot en met woensdag 18 augustus.