Stem van Kniezende Kniesoor in de Efteling: 'Je mag mij niet herkennen'

Stemacteur Rinie van den Elzen heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat hij niet herkend zou worden als de stem van Kniezende Kniesoor, de pratende Babbelboom in het Sprookjesbos van de Efteling. Dat vertelt hij in een aflevering van de Looopings Podcast.



Van den Elzen was al de stem van de Wolf en de Draak uit de tv-serie Sprookjesboom. Verder verzorgt hij voice-overs voor veel televisieprogramma's, waaronder de series van Gerard Joling en Gordon. Toen Van den Elzen op zoek ging naar een geschikte stem voor de mopperende Babbelboom, nam hij zich voor om een afwijkend stemgeluid te creëren.

"Ik had mezelf wel de opdracht gegeven: je mag absoluut niet mij herkennen", aldus Van den Elzen. "Je moet je voorstellen, als mensen daar lopen en ze zeggen: dat is die gozer van Geer en Goor joh! Dan is de magie natuurlijk helemaal vertrokken. Dus ik had echt zoiets van: ik moet zo onherkenbaar mogelijk en authentiek oud klinken. En het mag ook niet lijken op Wolf."



Robert-Jaap Jansen

Van den Elzen werd bij het ontwikkelen van de stem begeleid door mensen van Efteling Kids Radio en Robert-Jaap Jansen, de ontwerper van de boom. "Totdat men zei: ja, dat gaat de goeie kant op."



De voice-over heeft zelf niet naar buiten gebracht dat hij achter de stem zit. Het duurde dan ook even voordat daar duidelijkheid over kwam. "In eerste instantie had ik zoiets: als men er nooit achterkomt dat ik het ben, vind ik het eigenlijk ook prima. Hoe leuk is het als ze er over dertig jaar achterkomen: hè, was dat ook Rinie?! Dat was een beetje mijn fantasie daarover. Maar dat hou je natuurlijk nooit zo lang geheim."



Valentijnsdag

De teksten van de Babbelboom werden ingesproken in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Het idee was om bezoekers persoonlijk te kunnen toespreken in hun eigen taal, met informatie afkomstig uit de Efteling-app. Van den Elzen sprak er vele honderden voornamen voor in. Bovendien kwamen er aparte quotes voor specifieke weersomstandigheden en feestdagen. In de podcast laat Van den Elzen enkele voorbeelden horen voor Valentijnsdag.



Het oorspronkelijke plan was om nog meer pratende bomen aan het bos toe te voegen, herinnert de stemacteur zich. "Hoe leuk zou het niet zijn als er op meerdere plekken in het Sprookjesbos een paar bomen met elkaar in gesprek zijn? Over de meest stompzinnige dingen. Het lijkt me enig."