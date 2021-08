Mirabilandia

Italiaans pretpark bang voor rellen na dreigementen van anti-vaxxers

Het Italiaanse pretpark Mirabilandia houdt rekening met demonstraties door anti-vaxxers, tegenstanders van coronavaccins. Dat vertelt algemeen directeur Riccardo Marcante in een interview. Attractieparken in Italië mogen sinds kort alleen nog bezoekers binnenlaten die volledig gevaccineerd, recent hersteld of negatief getest zijn. Mirabilandia ontvangt om die reden een hoop bedreigingen.



"Ik was bang voor rellen", zegt Marcante in gesprek met de Italiaanse krant la Repubblica. "Ik heb ook de politie gewaarschuwd, want ik was bezorgd omdat we al dagen dreigementen ontvangen die zijn geuit in anti-vax-groepen op Telegram. Zij hebben ons op een zwarte lijst gezet."

De Mirabilandia-directeur benadrukt dat het niet zijn beslissing was om met toegangstests en vaccinatiebewijzen te gaan werken. Het park heeft geen keuze, zegt hij. "Ze begrijpen niet dat wij gewoon de wet volgen."



Stimulans

Mirabilandia zorgt ervoor dat bezoekers zonder vaccinatie zich ter plekke gratis kunnen laten testen. Dat is niet vanzelfsprekend in Italië. Marcante: "We hebben dat besloten als een extra stimulans. Anders zou een gezin van vier in totaal 60 euro extra kwijt zijn voor tests. Dat leek me te veel."



De vraag naar de gratis tests heeft de verwachtingen overtroffen. "Ik had niet verwacht dat er zo veel animo voor zou zijn." De wachttijd bij de testlocatie zou 's ochtends tussen 10.00 en 11.30 uur zo'n dertig minuten bedragen.