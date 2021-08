Gröna Lunds Tivoli

Vrouw krijgt stuk hout op haar hoofd in Zweeds pretpark

Een 54-jarige vrouw had zich haar zomeravond in het Zweedse pretpark Gröna Lund waarschijnlijk heel anders voorgesteld. In de wachtrij voor de houten achtbaan Twister kreeg ze een balk op haar hoofd.



Maria Dahlquist verheugde zich samen met haar kinderen op een rit in de achtbaan toen ze door iets hards werd geraakt. Omdat er net een treintje langskwam, dacht de vrouw eerst dat iemand zijn mobiele telefoon was verloren. Toen ze op de grond keek, lag daar echter een stuk hout.

Dat bleek later van de attractie te zijn afgebroken door de voorbijrazende karretjes. "Het lijkt erop dat het hout is opgedroogd en gebarsten rond het spijkergat en vervolgens is gevallen", vertelt een woordvoerder aan de Zweedse krant Aftonbladet. "We hebben dit nog nooit eerder meegemaakt en we zullen ervoor zorgen dat het nooit meer gebeurt."



Blauw oog

Dahlquist is door medewerkers van Gröna Lund naar de eerste hulp gebracht. Ze heeft een blauw oog en is flink geschrokken. "Als ik de punt rechtstreeks op me had gekregen, zou ik hier vandaag misschien niet staan. Mijn eigen kinderen stonden 30 centimeter naast me en er waren veel andere kinderen in de buurt. Wat zou er gebeurd zijn als zij waren geraakt? Zoiets zou niet mogen gebeuren."



Het pretpark gaat netten aanbrengen in de wachtrij om herhaling te voorkomen. Dahlquist en haar gezin krijgen nieuwe kaartjes aangeboden. Het incident wordt ook gemeld bij de verzekeringsmaatschappij van Gröna Lund. Of de vrouw een schadevergoeding tegemoet kan zien, is nog niet duidelijk.



Amerikaans

Twister is 15 meter hoog en 480 meter lang. Treinen halen een topsnelheid van 61 kilometer per uur. De achtbaan van de Amerikaanse fabrikant Gravity Group is sinds 2011 in het park te vinden.