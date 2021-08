Disneyland Paris

Foto's: stukje Disneyland Paris op camping in Friesland

Een camping in Friesland heeft zich duidelijk laten inspireren door Disneyland Paris. In één van de gebouwen van Camping De Holle Poarte, gevestigd in het dorpje Makkum, is een kleine kopie te vinden van The Lucky Nugget Saloon uit Disneyland.



In Frankrijk bevindt The Lucky Nugget Saloon zich in themagebied Frontierland, tussen spookhuis Phantom Manor en mijntrein Big Thunder Mountain. Friesland blijkt al jaren een soort replica te huisvesten, onder dezelfde naam.

De gelijkenissen zijn treffend. Zo werden het lettertype, de bouwstijl en het kleurenschema gekopieerd. Ook zijn de naam en een fictief jaartal op nagenoeg identieke wijze op de gevel geschilderd. De Friese saloon toont wel een ander jaartal: 1851 in plaats van 1858.



Verbaasd

Op social media wordt verbaasd gereageerd op het tafereel. "Even dacht ik dat ik eindelijk terug was in Disneyland Paris", schrijft iemand bij een foto van de façade. "Maar eigenlijk kwam ik deze vreemde kopie tegen bij een lokale camping."



Ook Disney-liefhebbers zijn verrast. "Bizar! Een exacte kopie", is een exemplarische reactie. "De eigenaar zal wel een fan zijn", concludeert een ander. "Wow, hier moet wel op één of andere manier sprake zijn van auteursrechtenschending, toch?", laat een fanpagina weten.