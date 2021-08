Walibi Holland

Meisje wanhopig op zoek naar 'soulmate' uit Walibi: 'Ik durfde je nummer niet te vragen'

Een meisje is stapelgek op een jongen die ze afgelopen weekend ontmoet heeft bij de botsauto's in Walibi Holland. Er is alleen één probleem: ze is vergeten zijn nummer te vragen. Nu probeert ze via filmpjesapp TikTok alsnog in contact met hem te komen.



"Voor de jongen die zondag 8 augustus rond 12.00 en 13.00 uur in de botsauto's bij Walibi echt tien rondes met zijn vriend en ons in de botsauto's hebben gezeten en twee keer naar me knipoogde toen je tegen ons aan botste", meldt ze op haar account @isdekoekgaar.

"Ik durfde je nummer niet te vragen. Dus ik probeer het maar zo haha, TikTok help a.u.b. volgens mij was hij echt m'n soulmate." In de omschrijving vult ze aan: "Help, ik moet hem echt vinden."



Felblauwe ogen

Hoe zag de botsende knul eruit? "Ik weet niet veel van hem maar hij had donker haar, felblauwe ogen en een beige trui aan, hij was jonger dan 17 en was echt ziek lang. Zijn vriend had blond gemillimeterd haar en is ook jonger dan 17."



Walibi Holland heeft twee soorten botsauto's: Mini Taxi's voor kinderen met een lengte tussen 105 en 150 centimeter en Tequila Taxi's voor personen vanaf 140 centimeter. Ze zijn te vinden in themadeel Exotic.