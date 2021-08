Europa-Park

Europa-Park introduceert combiticket voor attractiepark en waterpark

Europa-Park gaat voor het eerst werken met combitickets voor het attractiepark én waterpark Rulantica. Tot nu toe moesten bezoekers altijd twee verschillende entreebewijzen kopen. Van 13 september tot en met 1 oktober is het mogelijk om een Ride & Slide-kaartje te bestellen.



Daarmee is het mogelijk om op doordeweekse dagen vanaf 09.00 uur Europa-Park te bezoeken, gevolgd door toegang tot Rulantica tussen 17.00 en 22.00 uur. De prijs: 69 euro per persoon, inclusief een uitrijkaart voor de Rulantica-parkeerplaats ter waarde van 7 euro.

"De beschikbaarheid van het exclusieve Ride & Slide-ticket is beperkt, dus wacht niet te lang", waarschuwt het Duitse pretparkresort.



Moonlight

Normaal gesproken kost een dag Europa-Park in het laagseizoen 55 euro. Voor een apart bezoek aan Rulantica moet 42 euro neergeteld worden. Er zijn ook losse avondtickets, geldig van 17.00 tot 22.00 uur, voor 39 euro. Moonlight-kaarten, goed voor toegang tussen 19.00 en 22.00 uur, kosten 28,50 euro.