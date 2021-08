Drayton Manor

'Oneerlijk' slachtoffer kabelbaanongeluk verliest rechtszaak

Een man die zo'n 1,8 miljoen euro eiste van het Engelse pretpark Drayton Manor heeft zijn rechtszaak verloren. Hij zou oneerlijk zijn geweest over de verwondingen die hij opliep bij een kabelbaanongeluk in 2014. Dat melden Britse media.



De nu 62-jarige Richard Walkden ging destijds met zijn hele gezin in de attractie. Omdat een medewerker hun gondel te vroeg losliet begon deze heftig te schommelen. Walkden stond op om zijn jonge zoons te beschermen en forceerde daarbij zijn lichaam. Het slachtoffer klaagde het park aan omdat hij sindsdien zijn rug niet meer zou kunnen buigen.

Ook zou hij blaasproblemen hebben en lijden aan een posttraumatisch stresssyndroom. Drayton Manor erkende schuld aan het incident, maar was het niet eens met de hoogte van de claim. Het kwam vorig jaar tot een rechtszaak waar advocaten van het park compromitterende foto's van Walkden opvoerden.



Zuid-Afrika

Daarop is te zien dat hij slechts acht maanden na het ongeluk aan het raften was op een wilde rivier in Zuid-Afrika: een onmogelijke onderneming voor iemand die zware lichamelijke klachten zegt te hebben.



De rechter oordeelde dat Walkden in principe een schadevergoeding van zo’n 21.000 euro moest krijgen. Hij is echter "fundamenteel oneerlijk" geweest over de ernst van zijn verwondingen. Daarom komen alle juridische kosten van Drayton Manor voor zijn rekening.



Verwijderd

Walkden ging in beroep tegen die uitspraak, maar is wederom in het ongelijk gesteld. In totaal is hij nu honderdduizenden euro's kwijt. De betreffende kabelbaan werd in 2017 uit Drayton Manor verwijderd.