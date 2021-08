Familieparken Landgoed Tenaxx

Gronings pretpark gesloten vanwege overleden persoon

Een familiepretpark in Groningen is woensdagmiddag onverwachts gesloten. Bezoekers van Familieparken Landgoed Tenaxx, gelegen in het Groningse dorp Wedde, kregen 's middags te horen dat ze moesten vertrekken vanwege een vermissing. Uiteindelijk is in het bosgebied een overleden man aangetroffen.



Het gaat niet om een bezoeker van het park, bevestigen betrokkenen. Van een misdrijf was geen sprake. Op Facebook reageren veel ouders teleurgesteld dat ze hun dagje uit vroegtijdig moesten afbreken.

"Vandaag 45 minuten voor niets gereden met twee kleine kinderen", schrijft een moeder bijvoorbeeld. "Wij hebben helaas ook een uur gereden met twee kleine kids en konden gelijk weer weg", zegt een ander. "Kregen van die jongen bij de parkeerplaats te horen dat het terrein was afgesloten in verband met onderzoek en dat ze niemand mochten toelaten."



Dinopark

Familieparken Landgoed Tenaxx bestaat uit een dinopark, een natuurgebied, een miniatuurpark, een waterpark, een speelgebied en een museum. Verder kunnen bezoekers boogschieten. Het park is in augustus normaal gesproken dagelijks geopend van 11.00 tot 18.00 uur.