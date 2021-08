Movie Park Germany

Movie Park Germany brengt Speedy Pass terug: wachtrijen overslaan voor 29,90 euro

Bezoekers van Movie Park Germany krijgen weer de kans om wachtrijen tegen betaling over te slaan. Het Duitse pretpark werkt vanaf vandaag opnieuw met de Speedy Pass. Dat is voor het eerst sinds de start van de coronacrisis. Voor 29,90 euro is het mogelijk om twintig attracties eenmalig te bezoeken via een aparte, korte rij.



De Speedy Pass Gold is geldig bij de attracties Backyardigans Mission to Mars, Avatar Air Glider, Ghost Chasers, Splat-O-Sphere, Fairy World Spin, SpongeBob Splash Bash, Jimmy Neutron's Atomic Flyer, PAW Patrol Adventure Tour, Excalibur - Secrets of the Dark Forest, NYC Transformer, The High Fall, The Bandit, MP Express, Crazy Surfer, Stormy Cruise, Santa Monica Wheel, Rescue 112, Pier Side Carousel, Star Trek: Operation Enterprise en Movie Park Studio Tour.

Als een attractie de hele dag gesloten is, mag een andere attractie twee keer bezocht worden. Opvallende namen die ontbreken zijn waterbaan Area 51 - Top Secret, frisbee Side Kick, waterbaan Dora's Big River Adventure en overdekte achtbaan Van Helsing's Factory. De attracties Time Riders, The Lost Temple en Roxy 4D blijven gesloten in coronatijd.



Single Rider

Voor vijf attracties in het Duitse pretpark kan ook een Speedy Pass Single Rider besteld worden. Bezoekers betalen dan 5 euro om één keer voorrang te krijgen bij één attractie. Dat kan bij wildwaterbaan Excalibur, houten achtbaan The Bandit, hangende achtbaan MP Express, lanceerachtbaan Operation Enterprise en de nieuwe Movie Park Studio Tour.