Movie Park Germany

Movie Park Germany legt uit waarom drie attracties nog steeds gesloten zijn

Ondanks verschillende versoepelingen op coronagebied zijn drie attracties in Movie Park Germany vandaag de dag nog steeds gesloten. Al sinds de start van de coronacrisis moeten bezoekers simulator Time Riders, bioscoop Roxy 4D en simulator The Lost Temple missen. Een woordvoerder van het Duitse pretpark legt uit hoe dat komt.



Bioscopen en simulators zouden - met inachtneming van de coronaregels - in theorie open kunnen, volgens de landelijke wetgeving. "Maar mensen moeten begrijpen dat de lokale autoriteiten hier het laatste woord hebben als het gaat om de hygiëne- en veiligheidseisen", aldus de voorlichter.

"Ja, we zouden op één of andere manier kunnen afdwingen dat deze attracties open kunnen, zodat we onze capaciteit verhogen. Maar in overleg met de lokale autoriteiten hebben we besloten om de attracties dicht te laten, om een hoger risico op infecties te voorkomen. Het aantal coronabesmettingen in onze deelstaat stijgt nog steeds."



Eigenaar

Van bezuinigingen is absoluut geen sprake, benadrukt de woordvoerder. "Wij zouden zelf graag zien dat de attracties opengaan en onze eigenaar ook, want we willen onze gasttevredenheid op peil houden." Men hecht echter ook veel waarde aan een goede verstandhouding met de lokale autoriteiten.



"Dus als zij ons sterk aanbevelen om attracties gesloten te houden als onderdeel van het gezondheids- en hygiëneconcept, dan accepteren we dat. In tijden waarin de coronacijfers stijgen, moeten we als park terughoudend zijn." Om dezelfde reden bleef Movie Park vorige maand werken met verplichte toegangstests toen dat gedurende enkele weken niet per se hoefde.



Uitdaging

De voorlichter geeft wel toe dat het lastig zal worden om personeel te vinden voor de extra attracties. "Het is in de hele branche op dit moment een enorme uitdaging om genoeg medewerkers te vinden, dus dit zou ook nieuwe uitdagingen opleveren. Maar dat is geen reden om de attracties gesloten te houden."