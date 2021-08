Plopsaland De Panne

Na anderhalf jaar weer live-entertainment in Plopsaland: gezondheidspas verplicht

Plopsaland De Panne start na anderhalf jaar weer met live-entertainment. Bezoekers van het Vlaamse attractiepark kunnen op verschillende dagen in september kijken naar muzikale optredens van kinderduo Samson & Marie. Volwassenen die de act willen bijwonen, moeten wel een gezondheidspas tonen.



Dat wil zeggen dat alle aanwezige bezoekers vanaf 18 jaar volledig gevaccineerd, recent genezen of negatief getest moeten zijn. Een PCR-testresultaat mag maximaal 48 uur oud zijn. Voor een herstelcertificaat geldt een limiet van zes maanden.

Plopsa spreekt over een 'Covid Safe Ticket', maar bezoekers hoeven geen afzonderlijke document te regelen. Het ter plaatse tonen van het EU Digitaal Corona Certificaat - de app met QR-code - is voldoende. Nederlanders gebruiken hun CoronaCheck-app.



Mondkapjes

Samson & Marie Live vindt plaats in de Kiosk op het Dorpsplein van Plopsaland, op de zaterdagen 4, 18 en 25 september. Er wordt gewerkt met een afgebakend gebied waar afstand houden niet nodig is. Mondkapjes moeten tijdens de show nog wel gedragen worden, net als in de rest van het pretpark.



Het is de eerste keer dat de twee figuren samen optreden voor publiek in Plopsaland. Wel waren ze er al meermaals te gast voor tv-specials en videoclips.



Zomershow

Marie Verhulst mag zich sinds eind 2019 het nieuwe baasje van Samson noemen. Ze nam het stokje over van haar vader Gert, één van de oprichters van mediabedrijf Studio 100. Eigenlijk zou het kersverse duo in 2020 al een eigen zomershow krijgen in het Proximus Theater van Plopsaland. Door de coronacrisis ging dat niet door.



Tijdens de Nacht van de Abonnees, een speciale avondopenstelling voor abonnementhouders op vrijdag 27 augustus, wordt ook gewerkt met gezondheidspassen voor personen vanaf 18 jaar.