Efteling

Foto opgedoken van boegbeelden op lift van Vliegende Hollander in de Efteling

De Efteling heeft in het verleden plannen gehad om de lift van De Vliegende Hollander te voorzien van vallende boegbeelden. Foto's van de decorstukken zijn zeldzaam. Via Facebook is nu een nooit eerder vertoonde afbeelding van de boegbeelden opgedoken.



Een oud-medewerker van het attractiepark deelde het plaatje in een besloten Facebook-groep. Te zien is hoe aan beide zijkanten van de lift twee onheilspellende beelden staan, met felgekleurde ogen. Het idee was dat de beelden naar voren zouden klappen zodra de boot zou passeren, voor een dramatisch effect.

De boegbeelden zijn echter al verwijderd vóór de opening van de attractie in april 2007. "Uiteindelijk zijn er verschillende redenen waarom het effect met de boegbeelden de definitieve uitvoering niet heeft gehaald", vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "Dat zijn technische, maar ook thematische redenen."



Bewaard

De beelden zijn niet vernietigd: ze staan nog ergens in een opslagruimte van de Efteling. "Deze zijn bewaard", bevestigt de voorlichter. Mogelijk komen ze ooit nog eens ergens tevoorschijn. Op dit moment heeft het park er echter geen concrete plannen voor.



De bouw van De Vliegende Hollander werd geplaagd door technische problemen, grotendeels veroorzaakt door de onervaren fabrikant KumbaK. Uiteindelijk moest de opening een jaar uitgesteld worden. Ook daarna bleef de attractie een zorgenkindje, met een hoop storingen en mankementen.