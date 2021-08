Loro Parque

Kalf van Dolfinarium-orka Morgan overleden

In het Spaanse dierenpark Loro Parque is een jonge orka overleden. Het gaat om Ula, de dochter van de beroemde orka Morgan. Zij werd in 2010 gered uit de Waddenzee, om vervolgens opgevangen te worden door het Dolfinarium in Harderwijk. Eind 2011 verhuisde ze naar het park op Tenerife.



Hoewel Loro Parque beweerde dat men niet de intentie had om met Morgan te fokken, bleek ze eind 2017 toch zwanger te zijn. In het najaar van 2018 werd dochter Ula geboren. Nu is het dier dood. "Het doet ons enorm veel pijn en verdriet dat we onze geliefde Ula, het kalf van Morgan, hebben verloren", staat in een verklaring op social media.

Dierenverzorgers maakten zich al enkele maanden geleden zorgen over de gezondheid van de jonge orka. Het leek erop dat de situatie zich verbeterd had. "Maar een paar dagen terug merkten we dat ze zich niet goed voelde. We hebben onmiddellijk alle medische procedures gestart."



Autopsie

Dat bleek tevergeefs. "Helaas heeft Ula ons een paar uur geleden verlaten." Autopsie moet uitwijzen waar de orka aan overleden is.



De gebeurtenis is koren op de molen van dierenactivisten, die fel protesteerden toen bleek dat Morgan zwanger was. Ze spanden zelfs een rechtszaak aan omdat Loro Parque zich niet zou houden aan de voorwaarden voor de verhuizing naar Spanje. In 2019 gaf de Raad van State hen ongelijk.