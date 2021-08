Efteling

Efteling laat kantoorpersoneel veelvuldig meehelpen in attractiepark

Kantoormedewerkers van de Efteling springen steeds vaker bij in het attractiepark. Dat heeft twee voordelen: kantoorpersoneel leert hoe het eraan toegaat op de werkvloer én er wordt iets gedaan aan het huidige personeelstekort. Efteling-directeur Fons Jurgens gaf de afgelopen weken al meermaals het goede voorbeeld.



Hij hielp bijvoorbeeld mee bij de Python. Ook verzorgde hij roomservice in het Efteling Hotel en was hij aan het werk in het Eethuys, het restaurant van vakantiepark Bosrijk. Daar hield hij overigens geen anderhalve meter afstand van zijn collega's, blijkt uit een foto op Instagram.

Creatief en commercieel directeur Koen Sanders was afgelopen week eveneens actief bij de afdeling hotels & resorts. Efteling-woordvoerder Steven van Gils werkte een dagje bij de Game Gallery en - zijn favoriete attractie - Villa Volta. Een ander voorbeeld is conceptmanager Frans Goenee, die regelmatig meedraait in de horeca. En manager Wyke Smit ondersteunt met haar afdeling bestuurlijke zaken de milieudienst van de Efteling.



Extra handjes

"Zoals ieder jaar in het hoogseizoen kunnen de collega's in het park en bij de hotels en resorts de extra handjes goed gebruiken", zegt een voorlichter. "Op dit moment helpen al ruim zestig collega's van kantoor regelmatig mee in de operatie. Naarmate meer collega's terugkomen van vakantie worden dat er steeds meer."



Efteling-bezoekers kunnen deze zomer dus veelvuldig bekende gezichten tegen het lijf lopen. Er werd zelfs een speciale appgroep voor opgestart, bedoeld voor kantoorpersoneel. "Onze afdeling planning plaatst daar oproepen in, zodat er vaak ook last minute nog mensen bijspringen."