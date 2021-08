Disneyland Paris

Disneyland Paris kleedt glasbakken aan als Disney-figuren

Disneyland Paris bepaalt het straatbeeld in zeventien Spaanse steden. Dankzij een samenwerking met recyclebedrijf Ecovidrio werden 120 glasbakken in Spanje getransformeerd tot herkenbare Disney-figuren. 52 daarvan staan er in hoofdstad Madrid.



Zo zijn er bakken aangekleed als rat Remy uit Ratatouille, een alien uit Toy Story en Minnie Mouse. Ook Goofy en Marvel-superheld Hulk kregen een eigen ontwerp. Voor Disneyland Paris is het uiteraard mooie reclame.

Disney spreekt zelf liever over een "unieke bewustwordingscampagne". "In een tijd waarin we meer consumeren, mogen we niet vergeten dat kleine gebaren, zoals elke dag naar de vuilnisbak gaan, helpen in onze strijd tegen klimaatverandering", zegt marketingdirecteur Borja Martiarena van Ecovidrio.



Inspireren

Een Disney-woordvoerster vult aan dat aandacht voor het milieu altijd een speerpunt is geweest voor Walt Disney zelf. "Het is als toonaangevend entertainmentbedrijf onze plicht om de hele maatschappij te inspireren om het juiste te doen, zeker kinderen."